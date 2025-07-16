Göztepe'de Romulo için karar verildi

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de transferin gözde oyuncusu, Brezilyalı golcü Romulo Cardoso kampta riske edilmiyor.



Takımla birlikte Slovenya'da yer alan 22 yaşındaki golcü şu ana kadar 2 hazırlık maçında da oynatılmadı.



CSKA 1948 ve Rijeka ile karşı karşıya gelen sarı-kırmızılılarda Romulo, olası bir sakatlık durumu yaşamamak adına kızağa çekildi.



Takımla birlikte çalışmalara katılan aynı zamanda bireysel olarak da yoğun bir tempoya giren Romulo'nun satışı konusunda aceleci davranmayan yönetim ise bonservisi 20 milyon euro ve üzeri olarak açıklamıştı.



Birçok Avrupa kulübünün peşinde koştuğu oyuncunun Ağustos başında satılması ön görülüyor. Daha önce Göztepe'ye 16,5 milyon euro'luk teklif götüren Alman temsilcisi Leipzig'in transferde ısrarcı olduğu ve yeni bir teklifle Göztepe Yönetimi'nin kapısını çalacağı kaydedildi.