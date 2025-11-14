Göztepe'de Ruan henüz süre bulamadı

Süper Lig'de A takım kadrosunda 13 yabancı oyuncu bulunan Göztepe'nin bu sezon transfer ettiği isimlerden Ruan kayıplara karıştı.

Sezon başında 4'ü Brezilyalı 7 yeni yabancı alan, altyapıya da 3 genç yabancı takviyesi yapan sarı-kırmızılılarda A takıma dahil edilen lejyonerlerden yalnız Ruan forma giyemedi.

Göztepe'ye ülkesinde Atletico Goianiense'den gelen 30 yaşındaki sağ kanat oynanan 12 maçta yalnız 1 kez sonradan oyuna girdi.

Yalnız 14 Eylül'deki Kayserispor deplasmanında son 26 dakikada şans bulan Ruan, 7 maçtır kulübeden hiç çıkamadı.

Ruan, iç sahada şimdiye kadar 1 dakika bile süre almadı. Göztepe'de altyapı için alınan 18 yaşındaki Boujalia bile A takımda Ruan'dan fazla maça çıktı.

Tunus asıllı kanat oyuncusu 3 maçta son dakikalarda oyuna girdi. Göz-Göz'ün yeni yabancılarından Cherni, Rhaldney, Janderson 12 maçın tamamında süre aldı. Sakatlık problemleri yaşayan Olaitan 10, Sabra 7, Godoi 6 maçta oynadı.