Göztepe'de Sabra şoku

Ürdün'ün Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Bolivya ile oynadığı hazırlık maçında 15'inci dakikada acılar içinde yerde kalan Göztepe'nin golcüsü Sabra oyuna devam edemedi.

15'inci dakikadaki pozisyonun ardından müdahale sonucu Sabra'nın yerden kalkamaması sonrası oyun durdu ve sağlık görevlileri sahaya girdi. Kenara getirilen Sabra tekrar sahaya döndü ve kendini denedi.

Ancak Ürdünlü futbolcu acıya dayanamadı ve kendini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Sabra, sahayı sekerek terk etti. Sabra'nın ağrılarının sürdüğü öğrenilirken, çekilecek MR sonrası oyuncunun durumu netlik kazanacak.

