Göztepe'de Shpendi listede

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe transferde sürpriz bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Şu ana kadar Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEL Limassol takımından Brezilyalı sol bek Djalma Silva ile sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar genç golcü Christan Shpendi'yi listesine aldı. İtalya Serie C ekibi Cesena'da top koşturan 21 yaşındaki Arnavut forvet için çalışmaların başladığı bildirildi.



Bu sezon Cesena'da 33 maça çıkan genç oyuncu 21 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çekti. Cesena, Shpendi'nin müthiş performansıyla geçen sezon 3'üncü Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyip adını Serie B'ye yazdırdı. Futbola Cesena altyapısında başlayan ve bu takımda vitrine çıkan Shpendi, 3 kez Arnavutluk 19 Milli Takımı, 4 kez de U 21 Milli Takımı'nda forma giydi. Göztepe scout ekibinin sezon başından bu yana Shpendi'yi izlediği de kaydedildi.