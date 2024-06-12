Göztepe'de sponsorluk görüşmeleri sürüyor

Göztepe Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Kerem Ertan, yeni sezon için sponsor görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.



Ertan, Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlediği basın toplantısına başarıda emeği geçenlere teşekkür ederek başladı.



Süper Lig’de kalıcı olmak için hamleler yapacaklarını ifade eden Ertan, kulübün 99'uncu kuruluş yıl dönümünü 14 Haziran Cuma günü coşkuyla kutlamaya başlayacaklarını ifade etti.



Kerem Ertan, ligde kalıcı olabilecek, başarıya ulaşacak ve Avrupa kupalarına katılabilecek bir takım kurmak için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu takımın kurulması için mali kaynakların yaratılması gerekiyor. Sadece yönetimin sermayesi değil, bu yapıya kaynak sağlamalıyız. Formamızda 8 alan var. Dün itibariyle ana sponsorluk konusunda bir iş birliğine prensip olarak imzayı attık. Şort kısmımızın ön tarafında da uluslararası bir firmayla mutabakat yaptık. Formamızın önünde çok değerli bir firma olacak, sırtıyla ilgili de bir noktaya geldik."



Stat isim hakkını çok önemsediklerini aktaran Ertan, statta yapmayı planladıkları düzenlemeler hakkında da bilgi verdi.



Deplasman tribünün duvarlarının yükseltileceğini ifade eden Ertan, ayakta seyirci düzenlemesiyle ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığının kararının beklendiğini, izin verilmesi halinde güney tribünü kapasitesini 4 bin 500'den 8 bine çıkarabileceklerini anlattı.



Gürsel Aksel Stadı mimarı Bünyamin Derman da stattaki kapasite artırma planlarıyla ilgili bilgi verdi.

