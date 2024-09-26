Göztepe'de Süper Lig'de hedef ilk 5

Süper Lig'de Kayserispor galibiyetinin ardından 7'nci hafta karşılaşmasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Göztepe gözünü ilk 5 sıraya çevirdi.

Cumartesi günü 12 puana sahip 4'üncü Samsunspor'u mağlup edip rakibinin puanını geçmeyi hedefleyen 9 puanlı 6’ncı basamaktaki sarı-kırmızılılar, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı.

Göz-Göz, zorlu deplasmandan galip gelmesi durumunda en kötü ihtimalle adını 5'inci sıraya yazdıracak.

Şu anda 5'inci sırada bulunan Başaksehir'in de Sivasspor deplasmanında kayıp yaşaması halinde Göztepe 7'nci haftayı 4'üncü sırada tamamlayacak.

Samsunspor'la Süper Lig'de son olarak 2002-2003 sezonunda karşı karşıya gelen İzmir ekibi iki maçtan da golsüz beraberlikle ayrıldı.

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Hazırlıklarını sürdüren Göztepe'de sakatlıkları devam eden defans oyuncuları Koray, Miroshi ve Nielsen bu maçta forma giyemeyecek.

Henüz tam hazır olmayan Fildişi Sahilli golcü Fofana karşılaşmaya yedek kadroda başlayacak.