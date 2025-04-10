Göztepe'de Taha Altıkardeş geri döndü

Göztepe'nin Gaziantep FK maçında ilk 11'de sahaya çıkıp 90 dakika forma giyen Taha Altıkardeş, 15 Aralık 2024 yılından sonra ilk kez seremonide yer aldı.



O tarihte Mersin'de oynan Hatayspor karşılaşmasında sahaya çıkan Taha çok ciddi sakatlıklarla boğuştu. Hatayspor karşılaşmasında yüzüne darbe alıp baygınlık geçiren oyuncunun elmacık kemiği ve çevresinde kırıklar oluştu.



Yüzünden ameliyat edilen Taha daha sonra adale sakatlığı yaşadı. Bu süreçte Galatasaray maçında 2, Trabzonspor müsabakasında da 6 dakika oynayabilen genç savunmacı, zor günleri geride bırakıp formasına geçen hafta kavuştu.



Konyaspor maçında da ilk 11'de sahaya çıkması beklenen Taha Altıkardeş, takımın gelecek vaat eden oyuncularının başında gösteriliyor. Bu sezon toplam 17 maçta görev yapan Taha 1017 dakika süre aldı ve 2 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.