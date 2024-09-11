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Göztepe'de Yalçın Kayan'a Alanyaspor talip oldu

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'de kadro dışı bırakılan Yalçın Kayan'a Alanyaspor'un teklif verdiği öne sürüldü.

Göztepe'de Yalçın Kayan'a Alanyaspor talip oldu

Süper Lig'de 5. haftayı bay geçirecek 'de kadro dışı bırakılan orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'a talipler artıyor.

Daha önce Süper Lig'den Antalyaspor ve 1. Lig temsilcisi Iğdır FK'nın istediği tecrübeli oyuncu için Alanyaspor'un da devreye girdiği belirtildi.

Göztepe yönetimi ile masaya oturan Alanyaspor'un Yalçın transferinde en iyi teklifi verdiği kaydedildi.

13 Eylül Cuma günü sona erecek transfer dönemine kadar Yalçın'ın kesin olarak Göz-Göz'e veda edeceği açıklandı.

Göztepe'nin altyapısından yetişen 25 yaşındaki Yalçın'ın da kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği ve Alanyaspor'a çok sıcak baktığı dile getirildi.

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