Göztepe'de yeni sezon için karar haftası!

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına 29 Haziran Pazar günü başlayacak Göztepe, iç transferde kritik kararlar alacak. Dış transferde şu ana kadar sağ bek Arda Okan'la sözleşme imzalayan, Brezilyalı oyuncular stoper Godoi ve golcü Janderson'un yanı sıra Ürdünlü forvet Sabra ile prensipte anlaşan Göztepe'de kaleci Lis, sol bek Djalma Silva ve orta saha Solet'in de kaderleri belli olacak.



Sarı-kırmızılılarda geçen sezonun ikinci yarısında gösterdiği kötü performansla eleştiri oklarının hedefi olan Lis'e gelen teklifler değerlendirilmeye başlandı.



Yönetimin 6 Temmuz'da, Slovenya'da başlayacak kampa kadar kaleci ile ilgili soru işaretlerini gidereceği bildirildi. Lis için teknik direktör Stanimir Stoilov'un raporunu bekleyen kurmayların bir yandan da alternatif isimlerle ilgili çalışmalara yaptığı kaydedildi.



SAKATLIKLAR SORU İŞARETİ OLDU



Göztepe'de geleceği belirsiz olan Orta Afrikalı Solet'in de durumu henüz netlik kazanmadı. Sezon içerisinde yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle ligi tamamlayamayan ve henüz tam iyileşmeyen Solet'in satın alma opsiyonu kullanılmadı. Yabancı kontenjanını düşünen yönetimin Solet'le ilgili net kararı da 1 hafta içerisinde vereceği vurgulandı.



Yine çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve sahalara dönmesi kasım ayını bulması beklenen sol bek Djalma Silva da gönderilecekler listesine adını yazdırdı. Göztepe yönetiminin Djalma konusunda da alacağı karar beklenmeye başlandı.