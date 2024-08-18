Göztepe'den olaylara ilişkin açıklama

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde sarı-lacivertlilerin Başkanı Ali Koç, 51. dakikada deplasman tribününe alınmayan taraftarlarına destek olmak için sahaya indi.

Gürsel Aksel Stadyumu'nun Güney tribünü önünde yabancı maddelere maruz kalan Koç, Göztepeli bir görevli tarafından yere itilerek düşürüldü.

Bu gelişmelerin ardından mücadele hakemi Kadir Sağlam oyunu durdururken, Ali Koç korumaları eşliğinde protokol tribününe geri döndü.

Göztepe konuyla ilgili yaptığı paylaşımda kulüp CEO'su Kerem Ertan'ın tüm uyarılarına rağmen Ali Koç'un sahaya izinsiz şekilde inmesinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Göztepe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"Dün stadımızda Fenerbahçe ile oynanan lig müsabakası sırasında, yalnızca akredite kişilerin girebileceği alanlara – CEO’muz Kerem Ertan’ın tüm uyarılarına rağmen – maç devam ederken ve taraftarlarımızı provoke edecek şekilde izinsiz giriş yapılması asla kabul edilemez.



Bu tür bir eylemin, Fenerbahçe’nin veya herhangi bir kulübün stadında gerçekleşmesi halinde doğuracağı olası sonuçları kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.



Saha içinde yaşanan, futbolla ilgisi olmayan bu görüntüleri kesinlikle tasvip etmediğimizi belirtir; 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında açıkça suç teşkil eden bu eylemin sorumlularının gerekli cezayı almaları için tüm hukuki adımları atacağımızı ve konunun takipçisi olacağımızı spor kamuoyuna saygıyla bildiririz."

