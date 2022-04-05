    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Göztepe'den Roman Abramovich açıklaması (Göztepe Roman Abramovich’e satıldı mı?)

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya, kulübün Rus iş adamı Roman Abramovich’e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Haberler - DHA 05.04.2022 - 20:10

Göztepe'den Roman Abramovich açıklaması (Göztepe Roman Abramovich’e satıldı mı?)

İlişkili Haberler

Göztepe Token'de Abramovich çılgınlığı

Göztepe Token'de Abramovich çılgınlığı

Ukrayna'daki savaş nedeniyle 'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen, İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in süper Lig takımlarından 'yi satın aldığı iddia edilmişti. 

Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya, Göztepe'nin Abramovich’e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, “Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich’in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...