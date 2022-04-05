Göztepe'den Roman Abramovich açıklaması (Göztepe Roman Abramovich’e satıldı mı?)

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlardan etkilenen, İngiliz hükümetinin el koyduğu dünya devi Chelsea Futbol Kulübü'nün sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in süper Lig takımlarından Göztepe'yi satın aldığı iddia edilmişti.

Göztepe’nin Başkan Vekili Talat Papatya, Göztepe'nin Abramovich’e devredildiğine dair çıkan haberleri yalanladı.

Abramovich isminin uzun süredir gündemden düşmediğini söyleyen Papatya, “Abramovich kulübü devralmak için kimseye ulaşmadı ve görüşmedi. Böyle bir şey yok. Abramovich’in kulübü devraldığını medyada okuduk. Hiç alakası yok. Bu konularda görüşmeler belli olgunluğa ulaştığı zaman gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.



