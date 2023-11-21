Göztepe'de Stanimir Stoilov dönemi

Daha önce Süper Lig'de Sırp asıllı İngiliz Nesto El Maestro ve Hırvat Stjepan Tomas'la çalışıp 1'inci Lig'de takımı Kokovic'e emanet eden Göztepe bu kez Stanimir Stoilov'u tercih etti.



Kulüp olarak Levski Sofya, Litex Lovech, Anorthosis ve Botev Plovdiv'i çalıştıran Stoilov'un kariyerine 2 Bulgaristan Ligi şampiyonluğu, 4 Bulgaristan Kupası, 2 Bulgaristan Süper Kupası, 4 Kazakistan Ligi şampiyonluğu ve 1 Kazakistan Kupası sığdırdı.

Stoilov, Bulgaristan Milli Takımı ve Kazakistan Milli Takımı'nı da çalıştırmıştı. Stanimir Stoilov, futbolculuk kariyerinde Fenerbahçe forması da giydi.

Sarı-lacivertlilerde 1992-93 sezonunda oynayan Stoilov, Haskovo, Levski Sofya, CSKA Sofya, Campomaiorense ve Slavia Sofya takımlarında da görev yaptı.