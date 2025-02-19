Göztepe'de zorunlu rotasyon zamanı

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda oynayacağı Kayserispor maçını kazanıp Avrupa kupaları yolunda iddiasını sürdürmek isteyen Göztepe'de taşlar yerinden oynayacak.

ZORUNLU ROTASYON

Bu sezon sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu nedeniyle dar rotasyonla mücadele etmek zorunda kalan Teknik Direktör Stanimir Stoilov, iyileşen Brezilyalı golcü Juan Silva'yı yeniden ilk 11'e monte edecek.

Sakatlıkları nedeniyle golcüleri Romulo, Juan ve Emersonn'dan hem kupa hem de Bodrum FK ile oynanan lig maçında faydalanamayan Stoilov'un Kayseri deplasmanında Tijanic'i orta sahaya çekip Juan'a ileride forma vereceği kaydedildi.

Stoilov'un aylardır sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Kubilay Kanatsızkuş'u da Juan'la birlikte ileride oynatmayı düşündüğü kaydedildi.

Kayserispor maçında da Romulo ve Emersonn'a görev veremeyecek olan Bulgar çalıştırıcı, defansta da zorunlu değişimlere gidecek.

Takımın en istikrarlı oyuncularından stoper Heliton sarı kart cezası nedeniyle bu hafta formasından uzak kalacak.

Taha Altıkardeş'in de tam olarak iyileşememesi nedeniyle Starimir Stoilov, ara dönemde takıma dahil olan Furkan Bayır'a Heliton'un yokluğunda görev verecek.