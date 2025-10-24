Göztepe'nin deplasman performansı dikkat çekiyor!

Göztepe, bu sezon Trendyol Süper Lig'de gösterdiği dış saha performansıyla dikkat çekti.



Sarı-kırmızılılar, şu ana kadar oynadığı 5 deplasman maçının ilk 2'sini kazanırken, sonraki 3 müsabakada ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Bu süreçte toplayabileceği 8 puanı hanesine yazdıran İzmir temsilcisi, deplasmanda en çok puan toplayan takımlar sıralamasında Galatasaray (15) ve Trabzonspor’un (9) ardından üçüncü sırada yer aldı. Göztepe ile bu alanda aynı puana sahip bir diğer takım ise Samsunspor oldu.



SAVUNMA DUVAR OLDU



Defansta oldukça sağlam bir performans sergileyen Göztepe, bu sezon kalesinde yalnızca 3 gol gördü ve ligin en az gol yiyen takımı olmayı başardı. Bu gollerin 2'si deplasman maçlarında gelirken, İzmir ekibi dış sahada da Galatasaray’ın (1) ardından Fenerbahçe ile birlikte (2) en az gol yiyen ikinci takım konumunda bulunuyor.



SON 3 DEPLASMANDA GALİBİYET ALAMADI



Bu sezon deplasmanda etkili işlere imza atan Göztepe, son haftalarda ise düşüşe geçti. Dış sahadaki son 3 mücadelesinden 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, galibiyete hasret kaldı. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, hafta sonu oynanacak Galatasaray maçıyla birlikte tekrar çıkışa geçmek istiyor.