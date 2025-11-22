Göztepe'nin İzmir'de rakibi Kocaelispor
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.
Göztepe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Kocaelispor'u konuk edecek.
Gürsel Aksel Stadı'nda 14.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Yılmaz yönetecek.
Ligde 12 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Göztepe, topladığı 22 puanla 5. sırada yer alıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı devam eden İbrahim Sabra'nın karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor.
Göztepe, Galatasaray ile birlikte 6 golle ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.