Göztepe'nin kupası müzedeki yerini aldı

Göztepe Kadın Voleybol Takımı'nın şampiyonluk kupası Gürsel Aksel Stadı'ndaki yerini aldı.

TVF Kadınlar 1. Ligi’nden Sultanlar Ligi’ne yükselen Göztepe Voleybol, şampiyonluk kupasını düzenlediği törenle Gürsel Aksel Stadyumu’nda bulunan müzesine koydu.

Kupa seremonisinde açıklamalarda bulunan Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil, "Bizim için önemli bir hayaldi. 100. yıl ile bunu birleştirmek çok önemliydi. 20 yıldır Sultanlar Ligi seviyesinde temsili olmamıştı. Kadınlar voleybolunun artık Türkiye'de geldiği nokta belli. Bugün futboldan sonra en fazla izlenen hatta belli bir yaş grubunun üzerinde en fazla izlenen bir branşımız bu. Bizim, Sultanlar Ligi'ne çıkmamız tarihi bir başarıdır. Göztepe için önemli bir başarı. Göztepe'nin hedefleri için çok önemli bir mihenk taşı. Biz bir spor kulübü olduğumuzu hep söylüyoruz. Sadece bir futbol kulübü değiliz, spor kulübüyüz." dedi.