Göztepe'nin serisi Alanya'da bitti

Süper Lig’in 9. haftasında Alanyaspor, sahasında Göztepe'yi ağırladı.

Ev sahibi Alanyaspor maça Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Maestro, Yusuf Özdemir, İbrahim Kaya, Hagi, Ogundu 11’iyle başladı.

Göztepe ise Lis, Furkan Bayır, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Miroshi, Rhaldney, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Janderson, Juan kadrosunu tercih etti.



8 MAÇTIR YENİLMİYORDU

Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarının da büyük bir bölümü 0-0 geçilirken Alanyaspor 83’te Ümit Akdağ’ın golüyle öne geçti.

Akdeniz ekibi, sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrılıp puanını 13’e çıkardı. Göztepe ise 16 puanda kaldı. Alanyaspor 4 maç sonra ilk kez kazanırken Göztepe bu sezon Süper Lig’de ilk kez kaybetti ve 8 maçlık yenilmezlik unvanını kaybetti.