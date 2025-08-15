Göztepe'nin taraftarıyla hasreti Fenerbahçe maçında bitecek

Süper Lig'de sezona 9 transferle güçlendirdiği kadrosuyla Çaykur Rizespor'u deplasmanda 3-0 yenerek çok iyi başlayan Göztepe, 16 Ağustos Cumartesi günü taraftarıyla Fenerbahçe'yi ağırlayacağı maçla aylar sonra kavuşacak.



Gürsel Aksel Stadı'nda Yasin Kol'un yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 21.30'da çalacak.



Son resmi iç saha maçını geçen sezon 24 Mayıs'ta Galatasaray'la oynayan Göz-Göz, 84 günlük hasretin ardından Fenerbahçe karşısında sevenleriyle buluşacak.



Göztepeli taraftarlar mücadelenin hafta içinde satışa çıkan biletlerini çıkar çıkmaz tüketti. Konuk Fenerbahçe taraftarları için ayrılan biletler ise İzmir Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu kararıyla güvenlik zafiyeti oluşmaması gerekçesiyle internette satılmayıp deplasman takımına tahsis edildi.



İki ekip geçen sezon Gürsel Aksel Stadı'nda yine ikinci haftada karşılaştı. 17 Ağustos 2024'te oynanan o maç 2-2 sonuçlanırken, Fenerbahçe rövanşı 3-2 kazandı.



Futbolcu olarak forma giydiği eski takımı Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak henüz galibiyeti bulunmayan Göztepe'nin Bulgar çalıştırıcısı Stanimir Stoilov, Fenerbahçe'yi çalıştıran dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya karşı ilki başarmaya çalışacak.



Stoilov, takımı sarı-lacivertlileri yenerse İzmir temsilcisinin dümeninde Süper Lig'e 2'de 2'yle başlayan ilk yabancı teknik direktör olacak. Fenerbahçe'nin ilk hafta Alanyaspor'la oynaması gereken maç UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Feyenoord eşleşmesi nedeniyle ertelenmişti.

