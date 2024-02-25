Göztepe'nin zirve takibi sürüyor

Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Adanaspor'u deplasmanda ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup eden Göztepe, Süper Lig yarışında yoluna dolu dizgin devam etti.

Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi pu anını 49'a yükselterek lider Eyüpspor'un 6 puan arkasında yer aldı.

ŞUBAT AYINI HİÇ GOL YEMEDEN TAMAMLADI



Dennis, Messaoudi ve Yalçın'ın golleriyle Adana'da kazanan sarı-kırmızılılar ligde şubat ayını hiç gol yemeden tamamladı.

Göztepe, şubat ayının ilk maçında 3 Şubat'ta Gürsel Aksel Stadı'nda ezeli rakibi Altay'ı 4-0 yenmeyi başardı. Ertesi hafta Bandırmaspor deplasmanına çıkan Göztepe, 11 Şubat'taki müsabakayı 2-0 galip bitirirken, 16 Şubat tarihinde İzmir'de oynanan Manisa FK maçı golsüz berabere tamamlandı.

Dün ise Adanaspor engelini deplasmanda 3-0'lık skorla aşan Göztepe, şubat ayında rakiplerine gol sevinci dahi yaşatmadı. Göz-Göz, ligde 3 Mart Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Boluspor'u konuk edecek.

Teknik direktör Stanimir Stoilov, Adanaspor galibiyetinin ardından çok iyi bir sonuç ve galibiyet elde ettiklerini dile getirdi. Maçın ilk yarısında rakiplerinden çok daha iyi bir performans ortaya koyduklarını belirten 56 yaşındaki Bulgar çalıştırıcı, "Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Ancak maçın ikinci devresinde Adanaspor'a fazla inisiyatif verdik. Fırsatlar yakaladılar, ancak böyle bile olsa 2 gol daha bulabilirdik" dedi.



"İKİNCİ YARI HAYAL KIRIKLIĞI OLDU"



Her zaman daha sıkı çalışmaları gerektiğini vurgulayan Stoilov, "Futbol ciddi insanların işidir. O yüzden ikinci yarıda hayal kırıklığına uğradım. İlk yarıda iyi oynadık. Fakat ikinci devrede daha iyi olmalıydık. Çünkü bizim futbol stratejimizi ve planlarımızı sürekli olarak sahaya yansıtmak için devamlılık çok önemli. Bu devamlılığı 90 dakika boyunca sürdürmeliyiz" yorumunu yaptı. Göztepe, Stanimir Stoilov yöhetiminde çıktığı 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 29 puan toplamayı başardı.



JUNIOR DENNIS'TEN SİFTAH GELDİ



Göztepe'de Stanimir Stoilov'un takımın başına geçmesiyle altyapıdan sezonun ikinci yarısında forma şansı bulmaya başlayan Nijeryalı orta saha Junior Dennis, Adanaspor deplasmanında attığı güzel golle alkışları topladı. Geçen sezon U19 takımı için transfer edilen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, devre arasında Bulgar çalıştırıcının raporuyla A takıma dahil edildi.

Ardından üst üste 5. maçını oynayan Dennis formayı sırtına geçirdikten sonra istikrarlı bir görüntü ortaya çizdi. Dennis, başarılı performansını Adana deplasmanında attığı golle süsledi.