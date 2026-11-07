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Göztepe'ye Başakşehir "dur" dedi. Edin Visca tam 619 gün sonra gol attı

07.11.2026 23:38

Göztepe'ye Başakşehir "dur" dedi. Edin Visca tam 619 gün sonra gol attı
Anadolu Ajansı

Edin Visca, Başakşehir'e 3 puanı getiren isim oldu.

Volkan Üstüyıldız
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Göztepe deplasmanında Başakşehir'e 3 puanı getiren golü atan Edin Visca, 26 Şubat 2025'ten sonra ilk kez bunu başardı. Göztepe'nin 4 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Başakşehir, deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İzmir ekibinin 4 maçlık galibiyet serisi de son buldu.

 

83'üncü dakikada Başakşehir'in galibiyet golünü atan Edin Visca ise tam  619 gün sonra gol sevinci yaşadı

 

Son golünü Trabzonspor formasıyla 26 Şubat 2025'te Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ettikleri maçta atan Visca, Göztepe karşısında ağları sarsarak uzun süre gol özlemini sonlandırdı.

 

Başakşehir'in sezon başında yeniden kadrosuna kattığı deneyimli oyuncu, 2011-2022 yıllarında da görev yaptığı turuncu-lacivertli takımdaki son golünü ise 21 Aralık 2021'de Giresunspor'u 3-1 yendikleri müsabakada kaydetmişti.

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