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Göztepe'ye Brezilyalı savunmacı

Göztepe, Brezilyalı savunma oyuncusu Allan Godoi'yi transfer etti,.

Göztepe'ye Brezilyalı savunmacı

Trendyol ekiplerinden , 32 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Ailemize hoş geldin Allan Godoi. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Brezilyalı savunma oyuncusu geçen sezon Brezilya Serie B takımlarından Operario-PR'de forma giymişti.

Godoi, tesisleri gezerken yaptığı açıklamada, "Merhaba Göztepe ailesi bu büyük ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım." dedi.

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