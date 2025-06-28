Göztepe'ye Brezilyalı savunmacı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 32 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "1993 doğumlu savunma oyuncusu Allan Godoi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladık.

Ailemize hoş geldin Allan Godoi. Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Brezilyalı savunma oyuncusu geçen sezon Brezilya Serie B takımlarından Operario-PR'de forma giymişti.

Godoi, tesisleri gezerken yaptığı açıklamada, "Merhaba Göztepe ailesi bu büyük ailenin bir parçası olmaktan dolayı mutlu ve heyecanlıyım." dedi.