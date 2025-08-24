NTV.COM.TR

Gözyaşlarıyla Galatasaray'dan ayrılmıştı: Mertens'ten futbola veda

Galatasaray'ın eski oyuncusu Dries Mertens, 38 yaşında futbolu bıraktı.

Dries Mertens, 38 yaşında futbola veda etti.

Mertens, Belçika'nın Leuven şehrindeki Marktrock Festivali'nde yaşamına son verdiğini belirterek "Emekli oldum ve futbolu bıraktım. Yeni bir meydan okumanın zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Son olarak forması giyen Belçikalı futbolcu, Haziran'da Türkiye'den ayrılmıştı.

Mertens, sarı-kırmızılı formayla 3 kez Süper Lig ve 1'er kez de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

"Bizim için hayal kırıklığıydı"

