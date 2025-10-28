Gözyaşlarıyla maçtan çekilmişti: Dimitrov kortlara döndü

"KOLAY OLMADI"



Turnuvanın ilk turunda Giovanni Mpetshi Perricard'ı 7-6 ve 6-1'lik skorlarla mağlup eden Dimitrov, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, "Daha önce böyle bir sakatlık yaşamamıştım. O yüzden kortlardan uzak kaldığım süreyi hala düşünüyorum. Geri dönmek kolay olmadı. Bir turnuvanın her zaman zor olduğunu biliyorum. Sadece buraya gelip kendimi görmek, kendime bir şans tanımak istedim. Kortta her şeyimi verdim." dedi.



"TECRÜBENİN BİR ÖNEMİ YOK"



Perricard gibi bir oyuncuyla karşı karşıya gelmenin zor olduğunu belirten Bulgar raket, "Tabii ki insanın kendisini ayarlaması zor. Özellikle Perricard gibi bir oyuncuya karşı. Durmadan tetikte olmalı ve odak problemi yaşamamalısınız. Ne kadar tecrübeye sahip olduğunuzun bir önemi yok. Bu oyunun içinde her zaman stres var, aylar sonra korta döndüğünüzde bu daha da fazla. Ama bugün benim içini iyi bir geceydi. Şimdi bir gün dinleneceğim." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.



MEDVEDEV VEYA MUNAR İLE KARŞILAŞACAK



Grigor Dimitrov, organizasyonun ikinci turunda Daniil Medvedev/Jaume Munar eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

