Green "güneş" gibi parladı; Phoenix Suns 13 sayı farkla kazandı

NBA'de art arda aldığı üç galibiyetle birlikte sezon açılışındaki kayıplarını telafi eden Phoenix Suns, kendisi adına sezonun dokuzuncu maçında Los Angeles Clippers'ı ağırladı.

Jalen Green'in 29 sayıyla yıldızlaştığı maçta kazanan 115-102'lik skorla ev sahibi oldu.

Suns'ta Devin Booker attığı 24 sayıyla Jalen Green'e eşlik etti.

Clippers'ta ise Ivica Zubac'ın gösterdiği 23 sayı, 11 ribaundluk performans takımının galibiyeti için yeterli olmadı.