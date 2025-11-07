Green "güneş" gibi parladı; Phoenix Suns 13 sayı farkla kazandı
07.11.2025 11:22
AFP
NBA'de Phoenix Suns, Los Angeles Clippers'ı 115-102 mağlup etti.
NBA'de art arda aldığı üç galibiyetle birlikte sezon açılışındaki kayıplarını telafi eden Phoenix Suns, kendisi adına sezonun dokuzuncu maçında Los Angeles Clippers'ı ağırladı.
Jalen Green'in 29 sayıyla yıldızlaştığı maçta kazanan 115-102'lik skorla ev sahibi oldu.
Suns'ta Devin Booker attığı 24 sayıyla Jalen Green'e eşlik etti.
Clippers'ta ise Ivica Zubac'ın gösterdiği 23 sayı, 11 ribaundluk performans takımının galibiyeti için yeterli olmadı.
Phoenix Suns'ın oyuncusu Mark Williams, karşılaşmayı 13 sayı ve 10 ribaund ile tamamlayarak "double-double" yaptı.