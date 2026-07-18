Greenwood, Fenerbahçe'de ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe, Polonya ekibi Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda yapılan kuvvet çalışmasıyla başladı. Sahada yapılan ısınma, çabukluk ve dar alanda gerçekleştirilen pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçlarla sona erdi.



Yeni transfer İngiliz futbolcu Mason Greenwood da takımla beraber ilk antrenmanına çıktı.



Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.