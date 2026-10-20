Greenwood: Futbol bu. Kafamızı kaldırmalı, önümüze bakmalıyız

Fenerbahçe 'nin İngiliz yıldızı Mason Greenwood , şanssız bir golle galibiyeti kaçırdıklarını söyledi. Greenwood, "Kişisel olarak düşüncem iyi bir mücadele ortaya koyduk. İyi savaştık, çok top kazandık. Pozisyonlar ürettik. Kazanmamız gerekiyordu ama futbol bu" dedi.

Bu maçın geride kaldığının altını çizen Greenwood, "Slavia Prag son dakika girdiği pozisyonu değerlendirdi ve golü attı. Üzerimizde çok fazla kötü şans var. Çok şanssız bir sonuç ama bununla başa çıkmalı, kafamızı kaldırmalı ve bir sonraki maça hazırlanmalıyız. Golümü attım kişisel olarak fena oynamadım. Ama takım herşeyden önce gelir. Çok fazla bir şey söylemek istemiyorum maçlşa ilgili olarak" ifadesini kullandı.