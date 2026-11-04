Greenwood: Geri düştüğümüzde bile kazanacağımızı biliyordum

F enerbahçe'nin ilk golünü atan Mason Greenwood maçın ardından şunları söyledi: “Büyük bir takım galibiyeti oldu. Koçu, teknik heyeti ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Geri düştüğümüzde bile kazanabileceğimizi biliyordum. Birlikte mücadele edip, acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool 'un Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorduk. Özellikle hücumda çok iyi bir takımdı. Onları gerektiği yerde karşılayıp fırsat vermedik. Hava toplarında da stıoperlerimiz ve gerektiğinde santrforlarımız da gereğini yaptı.”