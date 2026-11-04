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Greenwood: Geri düştüğümüzde bile kazanacağımızı biliyordum

04.11.2026 23:12

Greenwood: Geri düştüğümüzde bile kazanacağımızı biliyordum
Anadolu Ajansı

Greenwood Şampiyonlar Ligi'nde 2. golünü attı.

Volkan Üstüyıldız
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Fenerbahçe'nin İngiliz yıldızı Liverpool galibiyetini takım oyununa bağlarken, geri düştüklerinde bile kazanacaklarından emin olduğunu söyledi.

F enerbahçe'nin ilk golünü atan Mason Greenwood maçın ardından şunları söyledi: “Büyük bir takım galibiyeti oldu. Koçu, teknik heyeti ve taraftarımızı tebrik ediyorum. Geri düştüğümüzde bile kazanabileceğimizi biliyordum.  Birlikte mücadele edip, acı çekmemiz gerektiğini biliyorduk. Liverpool'un Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorduk. Özellikle hücumda çok iyi bir takımdı. Onları gerektiği yerde karşılayıp fırsat vermedik. Hava toplarında da stıoperlerimiz ve gerektiğinde santrforlarımız da gereğini yaptı.” 

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