Greenwood ne zaman İstanbul'a gelecek? Saati belli oldu

"Kulübümüzün 4 yıllık anlaşmaya vardığı yeni transferimiz İngiliz futbolcu Mason Greenwood , Profesyonel Futbol A Takımımızın çalışmalarına katılmak üzere yarın İstanbul’a gelecektir.

Mason Greenwood’u ve ailesini taşıyan uçak, yarın saat 16.50’de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne iniş yapacaktır.

Fenerbahçe taraftarının ve kamuoyunun bilgisine sunarız."



YILDIZ FUTBOLCUNUN MALİYETİ



Fenerbahçe futbolcuya 39 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini yayınladığı mesajla açıklamıştı:



"Profesyonel futbolcu Mason Will John Greenwood'un transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Olympique de Marseille kulübüne toplam transfer bedeli olan 39.000.000 euro 3 sene içerisinde 3 eşit taksitle ödenecektir.

Ayrıca FIFA talimatları gereği doğacak olan dayanışma katkı bedeli kulübümüz tarafından ödenecektir.

Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."