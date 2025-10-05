NTV.COM.TR

GSB Okulları'nda masa tenisi çalışmaları devam ediyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı GSB Spor Okulları bünyesindeki masa tenisi eğitimleri, öğrencilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce düzenlenen genç sporcuların yeteneklerini geliştirdiği çalışmalar, Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Farklı yaş gruplarından çok sayıda öğrencinin yer aldığı çalışmalarda, temel masa tenisi teknikleri ve stratejileri uygulamalı olarak öğretiliyor

