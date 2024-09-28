GS'nin Avrupa Ligi maç takvimi: Ajax-Galatasaray maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan'ın PAOK takımını konuk eden Galatasaray, "Kupa 2"deki başarılı performansıyla ön plana çıkıyor. Format değişikliğine gidilen organizasyonda 36 takım mücadele edecek ve 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray-Ajax maçı ise 8. hafta Hollanda'da yapılacak. İşte, Ajax-Galatasaray maçı tarihi...



AJAX-GALATASARAY MAÇI TARİHİ



Galatasaray-Ajax maçı, 30 Ocak 2025 tarihinde yapılacak.



Müsabakanın, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor.



GALATASARAY'IN RAKİPLERİ



Galatasaray'ın lig aşamasındaki rakipleri Tottenham (İngiltere), Ajax (Hollanda) (D), PAOK (Yunanistan), AZ Alkmaar (Hollanda) (D), Dinamo Kiev (Ukrayna), Malmö (İsveç) (D), Elfsborg (İsveç) ve RFS (Letonya) (D) oldu.



UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ



İlk maçların 25-26 Eylül'de oynandığı Avrupa Ligi'nde 2024-2025 sezonu, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.



Ligde maç takvimi şöyle:



1. maçlar: 25-26 Eylül



2. maçlar: 3 Ekim



3. maçlar: 24 Ekim



4. maçlar: 7 Kasım



5. maçlar: 28 Kasım



6. maçlar: 12 Aralık



7. maçlar: 23 Ocak 2025



8. maçlar: 30 Ocak 2025



Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025



Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025



Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025



Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025



Final: 21 Mayıs 2025