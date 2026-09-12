Guardiola'dan Trabzonspor iddiasına cevap

Pep Guardiola'nın menajeri Josep Maria Orobitg, Trabzonspor haberlerini yalanladı.

Orobitg: "Pep bu sezon hiçbir kulüpte ya da milli takımda teknik direktörlük yapmayacak." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'UN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Sezona kötü başlayan Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör konusunda birçok isim ön plana çıktı.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, adı geçen isimlerle ilgili açıklama yapmıştı.

Doğan, "Conte, Arda Turan, Fatih Terim, Abdullah Avcı, Şenol Güneş. Çok önemli isimler. Ancak kendileriyle hiç görüşmemiz olmadı ve böyle bir gündemimiz yok. Hata yapma şansımız hiç yok. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi duruyor. Şu anki görüntü o yönde. Görüştüğümüz, raporunu istediğimiz teknik direktörler var." açıklamasında bulunmuştu.

NELER YAŞANDI?



Trabzonspor'da üst üste gelen kötü sonuçların ardından Fatih Tekke dönemi sona ermişti.

Avrupa maçı sonrası istifa eden ancak istifası kabul edilmeyen Tekke, son mağlubiyetin ardından ayrılık talebini yeniden iletmişti. Yönetim, görüşme sonrası Tekke'nin bu isteğini kabul etmişti.