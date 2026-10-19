Guardiola'dan yeni çağrı. "Onların acısı yabancı değil"

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola , İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için dayanışma çağrısı yaptı.



Guardiola, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaştığı videoda, "Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar. Onlar sadece birer sayıdan ibaret değil. Onlar ismi, yüzü, ailesi, hayalleri ve anıları olan hayatlar. Onlar sivil zayiat değil; onlar kız ve erkek çocukları. Onları kendi adlarıyla anmayı bıraktığımızda ve acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde insanlığımızı kaybetmeye başlarız." diye konuştu.

“ONLARIN HAYATLARI DA BİZİMKİ KADAR DEĞERLİ”

İnsanlık tarihinin karanlık bir dönemden geçtiğini vurgulayan Pep Guardiola, Gazze’deki çocukların yaşadığı acılara dikkat çekti. Çocukların enkaz altında anne babalarını aradığını, açlık çektiğini ve her şeylerini kaybettiğini belirten Guardiola, Filistin halkıyla dayanışmanın sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

“Bu cehennem devam ediyor ve bununla birlikte Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Onların hayatları da bizimki kadar değerli. Onların acısı yabancı değil. Unutmayalım; Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez”

İsrail hükümetinin Gazze’de 74 binden fazla insanın ölümüne neden olduğunu ve insani yardım girişini engellemeyi sürdürdüğünü hatırlatan Guardiola, Gazze’deki yıkımın yanı sıra Batı Şeria’da Filistinlilerin evlerinin yıkılmasına ve zorla yerlerinden edilmesine de dikkat çekti.

Filistinli mültecilerin onlarca yıldır yerinden edilme, şiddet, kayıp, travma, belirsizlik ve adaletsizlikle karşı karşıya kaldığını belirten Guardiola, buna rağmen Filistin halkının mücadelesinden vazgeçmediğini dile getirdi.

Guardiola, Filistin halkının direncine ve kararlılığına duyduğu saygıyı ifade ederek, “Hiçbir çocuk, yaşamayı öğrenmeden önce hayatta kalmayı öğrenerek büyümemeli” dedi.

“YAŞANANLAR KARŞISINDA SESSİZ KALINMAMALI”

Yaşananlar karşısında sessiz kalınmaması gerektiğini vurgulayan Guardiola, Filistin meselesinin adalet ve barış çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirtti.

Guardiola, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Bugün sessiz kalmak da bir taraf tutma biçimidir. Ancak başka yöne bakamayız. Filistin önemlidir. Filistin'in adalete ve barışa ihtiyacı var. Şimdi lütfen, Filistin hakkında konuşmaya ve insanlığı savunmaya devam edin.”