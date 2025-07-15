Guardiola'nın gözdesiydi, işler tersine döndü: İlkay, Galatasaray ile maaşta anlaştı

Galatasaray yönetimi beklemeye aldığı İlkay Gündoğan transferinde yeniden harekete geçti.

Sarı kırmızılı ekip, Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan ile bireysel şartlarda anlaşmaya vardı. beIN SPORTS'un haberine göre; 34 yaşındaki futbolcuya 5-6 milyon euro civarında bir maaş verilecek.



İlkay transferinin yakın zamanda resmiyet kazanması ve açıklanması bekleniyor. Alman Milli Takımı'nın formasını da giyen İlkay bonservis ödenmeden Galatasaray'a imza atacak.



"TAKIMIN BİR PARÇASI" DEMİŞTİ



İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola, Galatasaray ve öğrencisi İlkay Gündoğan için gelen soruya şu yanıtı vermişti:



"Onunla konuşmadım ve eğer takımın bir parçası olmasaydı buraya gelmezdi. Ama aynı zamanda şu anda büyük bir kadromuz ve çok fazla oyuncumuz var. Bu yüzden 26, 27 oyuncuyla devam edemeyiz. Oynamayan çok fazla oyuncu olacak. Adım adım birkaç oyuncu ayrılabilir ancak şu anda İlkay aklımda ve takımın bir parçası."