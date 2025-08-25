Günay Güvenç: "Galatasaray menfaatleri önemli"

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti.



Sarı-kırmızılıların kalecisi Günay Güvenç, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Güvenç'in sözleri:



"TAKIMLA GURUR DUYUYORUM"



"Bizim için zor bir deplasmandı ama her iki takımda da belli olduğu gibi eksikler var. Kazanmak için geldik. İlk iki maçta gol yemedik, bizim önceliğimiz gol yememek. Ön tarafta gol atabilecek kalitede oyuncularımız var. Ofansı ve defansı birlikte yapıyoruz. 2007-2008'den sonra ilk defa 3 maç üst üste gol yemedik ama takım olarak bunu yaptık, takımın başarısı bu. Böyle istatistikler benim için güzel. Üzerine katmamız gereken şeyler var ama 4-0'lık bir galibiyet, takımla gurur duyuyorum, böyle devam edeceğiz."



"GALATASARAY'IN MENFAATİ ÖNEMLİ"



"Gol yememek her zaman güzel. Her zaman elimden geleni yapıyorum. Burada Galatasaray'ın menfaati önemli. Hocam bana şans verince elimden geleni yapacağım."



"BÜTÜN KUPALARA TALİBİZ"



"Aç bir takım olacağız ve bütün kupalara talip olacağız. İstatistikler güzel ama önemli olan takım olarak başarılı olmak."