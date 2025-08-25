Günay Güvenç, Muslera sonrası güven veriyor!

Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, sarı-kırmızılıların kalesinde son dönemde başarılı bir performans sergiliyor.



Almanya doğumlu olan Günay, futbola SSV Ulm'de başladı. SSV Ulm ve Stuttgart Kickers'ta ilk futbolculuk yıllarını yaşayan Günay Güvenç, 2013 yılının yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olarak Türkiye kariyerine başladı.



Beşiktaş dışında Adanaspor, Mersin İdmanyurdu, Göztepe, Gaziantep FK ve Kasımpaşa formalarını giyen tecrübeli kaleci, 2023-2024 sezonunun başında da Galatasaray'ın kadrosuna katıldı.



Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılmasıyla eldivenleri devralan Günay, son dönemde gösterdiği performansla takımının kazandığı maçlarda önemli pay sahibi oldu.



İLK 3 MAÇTA MUSLERA'YI ARATMADI



Günay Güvenç, bu sezon kaleye geçtiği 3 Süper Lig maçında da gol yemedi.



Muslera'nın ayrılığının ardından takımdaki birinci kaleci konumuna gelen 34 yaşındaki file bekçisi, ligin ilk 3 haftasındaki Gaziantep FK, Fatih Karagümrük ve Zecorner Kayserispor maçlarında yaptığı kritik kurtarışlarla kalesinde gole izin vermedi.



ULUSAL ORGANİZASYONLARDA SADECE 1 KEZ YENİLDİ



Günay Güvenç, 2023-2024 sezonundan beri Galatasaray formasıyla çıktığı ulusal organizasyonlarda sadece 1 kez mağlubiyet yaşadı.



Tecrübeli file bekçisi, sarı-kırmızılı takımla 8 Süper Lig ve 9 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıktı.



Galatasaray, Günay'ın forma giydiği kupa maçlarında 6 galibiyet ve 2 beraberlik yaşarken, 29 Şubat 2024 tarihinde Fatih Karagümrük ile oynanan çeyrek final maçında rakibine iç sahada 2-0 yenildi. Bu karşılaşma, Günay'ın tüm kulvarlarda Galatasaray'da ilk 11'de başlayıp sahadan mağlup ayrıldığı tek müsabaka oldu.



Sarı-kırmızılı ekip, Günay'ın forma giydiği bütün Süper Lig maçlarından ise galibiyetle ayrıldı.