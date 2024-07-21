Güneşspor transfere hızlı başladı

Geçtiğimiz sezon Süper Amatör Küme’nin kapısından dönenen Kayseri Güneşspor, bu sezon işi sıkı tutuyor.



Şampiyonluk hedefine ulaşmakta kararlı olan Kırmızı beyazlılar, 2024-2025 sezonu için 6 oyuncu ile anlaşmaya vardığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Güneşspor, iç transferde Mehmet Durdu, Onur Kaan Ünal ve Egemen Polat ile anlaşırken dış transferde ise Sungur FK’dan Erdi Kaynar, Kaymaklı Belediyespor’dan Osman Rızvan, ve Tecrübeli Oyuncu Sait Bulut ile anlaştı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2024-2025 Sezonu transfer çalışmalarımız başladı. Hem iç hem de dış transferde çalışmalar devam edecek. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz” denildi.