Güney Afrika, Kore'yi eledi
25.06.2026 06:46
Anadolu Ajansı
Dünya Kupası A Grubu 3. hafta maçında Güney Afrika, Güney Kore'yi tek golle mağlup ederek tur atladı. Güney Kore ise grup üçüncüsü oldu.
2026 Dünya Kupası A Grubu 3'üncü hafta maçında Güney Afrika, Güney Kore'yle karşılaştı.
Monterrey Stadı'ndaki maçı Arjantinli hakemler Facundo Tello, Juan Pablo Belatti ve Gabriel Chade yönetti.
Güney Afrika, 63'üncü dakikada Maseko'nun attığı golle maçı 1-0 kazandı. Güney Afrika bu galibiyetle puanını 4'e yükseltti ve A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak 32 turuna kaldı. Güney Kore ise grubu 3 puanla 3'üncü sırada noktaladı.