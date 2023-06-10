Güney Afrika'nın efsane teknik direktörü Clive Barker hayatını kaybetti

Güney Afrika Milli Takımı'nı Afrika Uluslar Kupası'ndan şampiyon yapan teknik direktör Clive Barker 78 yaşında hayatını kaybetti.



Güney Afrika'yı ilk kez Dünya Kupası'na götüren isim de olan Barker, takımının Dünya Kupası'na katılmasını sağlamasına rağmen, kupaya 6 ay kala görevden alınmıştı.



Beyaz olmasına rağmen 1970'lerde Güney Afrika'da siyahi nüfusun yaşadığı kasabalardaki takımlara koçluk yaparak ülkedeki apartheid (beyaz olmayanların aleyhine uyguladığı ırksal ayrım temelli yasa) düzenlemelere meydan okuyan Barker, arkasında 40 yıllık bir kariyer bıraktı.

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