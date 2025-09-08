Güney Kıbrıs - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Dünya Kupası Eleme)

Dünya Kupası hedefini sürdürmek isteyen Güney Kıbrıs, Romanya karşısında ev sahibi avantajını kullanarak sonuca ulaşmak istiyor. Futbolseverler ise maçın başlangıç saati ve ekranlara geleceği kanala odaklandı. Peki Güney Kıbrıs - Romanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



GÜNEY KIBRIS - ROMANYA MAÇI NE ZAMAN?



Dünya Kupası eleme mücadelesinde Güney Kıbrıs ve Romanya karşı karşıya geliyor.Güney Kıbrıs Stadyumu'nda oynanacak mücadele yarın (9 Eylül) saat 21.45’te başlayacak ve Exxen ekranlarından canlı yayınlanacak.

