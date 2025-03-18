Güney Kore'deki Türk derbisinde şampiyon Semih Saygıner

Milli bilardocu Semih Saygıner, Güney Kore'deki Profesyonel Bilardo Ligi (PBA) Dünya Şampiyonası finalinde Türk bilardo sporcusu Lütfi Çenet'i yenerek şampiyon oldu.



Sene boyunca oluşan sıralamalarda ilk 32'ye girenlerin yarıştığı PBA Şampiyonası'nın finali Jeju Adası'nda yapıldı.



Türk bilardosunun iki usta ismi ilk kez yurtdışında düzenlenen bir şampiyonada finalde karşılaştılar.



Her setin 15 sayı üzerinden oynandığı şampiyonada Lütfi Çenet'i 4-1'lik skorla mağlup eden Semih Saygıner şampiyonluğunu ilan etti.

