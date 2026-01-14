Günlerdir beklenen transfer bitiyor, Fenerbahçe anlaştı! N'Golo Kante'de imza çok yakın

SÖZLEŞMESİ

Gerçekleştirilen anlaşmada sarı-lacivertlilerin, 2028'e kadar geçerli bir sözleşme hazırladığı öne sürüldü.

Ayrıca Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittihad ile bugün görüşerek transferi resmiyete dönüştürmeyi hedeflediği belirtildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Al-Ittihad ile 21 maça çıkan 34 yaşındaki Kante, 1 gol kaydetti ve bin 842 dakika süre aldı.

DEV KUPALARA SAHİP

Kariyerinde Leicester, Chelsea ve Al-Ittihad formalarını terleten deneyimli futbolcu, Chelsea ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 1 İngiltere Kupası kazandı.

Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nın sahibi olan Kante, 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde de şampiyonluk yaşadı.

Leicester City ile 2015/16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu bulunan Kante, Al-Ittihad ile 1 Suudi Arabistan Pro Lig zaferi yaşadı.