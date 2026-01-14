Günlerdir beklenen transfer bitiyor, Fenerbahçe anlaştı! N'Golo Kante'de imza çok yakın
14.01.2026 17:01
NTV - Haber Merkezi
Süper Kupa şampiyonluğunun sevincini yaşayan Fenerbahçe'de transfer için de büyük hareketlilik bulunuyor.
Galatasaray'ı 2-0 yenerek Turkcell Süper Kupa'yı müzesine götüren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertliler; şu ana kadar Anthony Musaba, Mert Günok ve Matteo Guendouzi'yi kadrosuna katmıştı.
GÜNDEM N'GOLO KANTE
Orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündeminde Al-Ittihad forması giyen N'Golo Kante bulunuyordu.
Sarı-lacivertlilerde futboldan sorumlu yönetici Ertan Torunoğulları ve futbol direktörü Devin Özek, Arap Yarımadası'na giderek oyuncuyla görüşme sağlamıştı.
PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDI
Ünlü gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe'nin Fransız orta saha oyuncusuyla prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
SÖZLEŞMESİ
Gerçekleştirilen anlaşmada sarı-lacivertlilerin, 2028'e kadar geçerli bir sözleşme hazırladığı öne sürüldü.
Ayrıca Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al-Ittihad ile bugün görüşerek transferi resmiyete dönüştürmeyi hedeflediği belirtildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Al-Ittihad ile 21 maça çıkan 34 yaşındaki Kante, 1 gol kaydetti ve bin 842 dakika süre aldı.
DEV KUPALARA SAHİP
Kariyerinde Leicester, Chelsea ve Al-Ittihad formalarını terleten deneyimli futbolcu, Chelsea ile 1 Şampiyonlar Ligi, 1 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Süper Kupası, 1 FIFA Dünya Kulüpler Kupası ve 1 İngiltere Kupası kazandı.
Fransa Milli Takımı ile 2018 Dünya Kupası'nın sahibi olan Kante, 2021 UEFA Uluslar Ligi'nde de şampiyonluk yaşadı.
Leicester City ile 2015/16 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu bulunan Kante, Al-Ittihad ile 1 Suudi Arabistan Pro Lig zaferi yaşadı.