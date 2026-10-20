Günün ilk maçının galibi Slavia Prag U19 oldu

UEFA Gençlik Ligi'nin 3. haftasında Fenerbahçe U19, Slavia Prag U19'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi Slavia Prag U19 3-1 kazandı.

Fenerbahçe U19, 8. dakikada Alaettin Ekici'nin golüyle öne geçti. Ancak Slavia Prag U19, 16. dakikada Masek ve 22. dakikada Potmesil'in golleriyle skoru 2-1'e getirdi. İlk yarı, Çekya temsilcisinin üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Slavia Prag U19, 72. dakikada Belzik'in golüyle farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Slavia Prag U19, UEFA Gençlik Ligi'nde 9 puana ulaştı. Fenerbahçe U19 ise üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrılarak puanla tanışamadı.