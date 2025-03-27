Günün maçları 27 Mart: Bugün hangi maçlar var? Maç programları
Spor severler günlük maç takvimini sorguluyor. Liglerdeki bugünkü maçların saati ve yayıncısı hakkında detaylar araştırılıyor. Süper Lig ve Trendyol 1. Lig maçları 28 Mart'ta başlıyor. Ancak diğer Avrupa liglerindeki günlük maçlar da öne çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
Günün maçları, spor takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor. Kadın ve erkek futbol takımlarının mücadelelerine sahne olacak liglerde günün maçları belli oldu. 27 Mart bugünkü maçlar listesi...
BUGÜNKÜ MAÇLAR NELER? (27 MART)?
Süper Lig ve 1. Lig'de maçlar 28 Mart'ta başlayacak. Fakat Nesine 2. ve 3. lig maçları 6 Nisan'da gerçekleşecek. İşte, diğer liglerdeki karşılaşmalar:
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi
14:00 Beşiktaş - Fenerbahçe
15:00 Fatih Vatan Spor - Galatasaray
UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi
20:45 Barcelona - Wolfsburg
23:00 Chelsea - Manchester City
İspanya La Liga
23:00 Barcelona Osasuna
İngiltere EFL League 1
23:00 Leyton Orient - Stevenage
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