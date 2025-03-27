Günün maçları 27 Mart: Bugün hangi maçlar var? Maç programları

Günün maçları, spor takipçileri tarafından heyecanla bekleniyor. Kadın ve erkek futbol takımlarının mücadelelerine sahne olacak liglerde günün maçları belli oldu. 27 Mart bugünkü maçlar listesi...



BUGÜNKÜ MAÇLAR NELER? (27 MART)?



Süper Lig ve 1. Lig'de maçlar 28 Mart'ta başlayacak. Fakat Nesine 2. ve 3. lig maçları 6 Nisan'da gerçekleşecek. İşte, diğer liglerdeki karşılaşmalar:



Turkcell Kadınlar Futbol Ligi



14:00 Beşiktaş - Fenerbahçe

15:00 Fatih Vatan Spor - Galatasaray



UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi



20:45 Barcelona - Wolfsburg

23:00 Chelsea - Manchester City



İspanya La Liga



23:00 Barcelona Osasuna



İngiltere EFL League 1



23:00 Leyton Orient - Stevenage



