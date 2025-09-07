NTV.COM.TR

Günün maçları 7 Eylül Pazar: Bugün hangi takımların maçı var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Günlük maç takivimi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) programından takip ediliyor. A Milli Takımımızın Dünya Kupası Elemeleri kapsamındaki mücadelelerinin yanı sıra diğer lig ve kupa turnuvalarında karşılaşmalar sürüyor. 7 Eylül Pazar günü Nesine 2. ve 3. Lig'de maçlar gerçekleşecek. Ayrıca Dünya Kupası Elemelerinde de takımlar kozlarını paylaşacak. 7 Eylül günün maç takvimi...

Sporseverler, liglerdeki maçların canlı yayın bilgisine göre ekran başına geçiyor. Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de maçlar düzenlenecek. Nesine 3. Lig açılışını 7 Eylül'de yapacakken, 2. Lig'de 3. hafta müsabakaları olacak. Ayrıca Dünya Kupası'nda da eleme maçları hayata geçirilecek. Futbol takipçileri 7 Eylül maçları için nefeslerini tuttu.

BUGÜNKÜ MAÇLAR (7 EYLÜL PAZAR)

Nesine 2. Lig

3. hafta (1. Grup)

15:00 1461 Trabzon FK - Kahramanmaraş İstiklal Spor
15:00 Somaspor - Mardin 1969 Spor
15:30 Muş Spor Kulübü - Ankara Demirspor
15:30 Yeni Malatyaspor - Gebze Spor Kulübü
16:00 Adanaspor - Menemen Futbol Kulübü
16:30 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - 68 Aksaray Belediye Spor
17:00 Aliağa Futbol - Fethiyespor
19:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol - Bursaspor
19:00 Isparta 32 Spor Kulübü - Kırklarelispor

(2. Grup)

16:00 Kastamonuspor - Bucaspor 1928
16:30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Adana 01 Futbol Kulübü
17:00 Altınordu - 24 Erzincanspor
19:00 MKE Ankaragücü - Elazığspor
19:00 Karaman Futbol Kulübü - İnegölspor
19:00 Şanlıurfaspor - Kepez Spor
19:00 Karacabey Belediye Spor - Erbaaspor
19:00 Batman Petrol Spor - İskenderunspor
20:00 Muğlaspor - Beykoz Anadolu Spor

Nesine 3. Lig

1. Hafta (1. Grup)

15:00 Etimesgut Spor - Silivrispor
15:00 Polatlı 1926 Spor - Bursa Nilüfer
17:00 Galata Spor - Edirnespor
17:00 Çorlu Spor 1947 - Bulvarspor
17:00 Bursa Yıldırım Spor - Kestel Çilek Spor
17:00 İnkılap Futbol Spor - Küçükçekmece Sinop Spor
17:00 İnegöl Kafkas Spor - Çankaya Spor
17:00 Beykoz İShaklı Spor - Yalova FK 77

(2. Grup)

15:00 Kırşehir Futbol- Silifke Belediye Spor
15:00 12 Bingöl Spor - Karaköprü Belediye Spor
15:00 Kapadokya Spor - Malatya Yeşilyurt Spor
15:00 Kahramanmaraş Spor - Kilis 1984
15:00 Kırıkkale FK - Ağrı 1970 Spor
16:00 Mazıdağı Fosfat Spor - Osmaniyespor
16:00 Diyarbekir Spor - Niğde Belediye Spor
19:00 Erciyes 38 Futbol - T. Metal 1963

(3. Grup)

15:00 Fatsa Belediyespor - 1926 Bulancakspor
15:00 Artvin Hopaspor - Orduspor 1967
15:00 Düzcespor - Yozgat Belediyesi Bozok Spor
15:00 Ereğli Belediye Spor - Sebat Gençlik Spor
15:00 Pazarspor - Çayeli Spor
15:00 Tokat Belediye Spor - Zonguldak Spor
19:00 Giresunspor - Amasyaspor
19:00 52 Orduspor - Karabük İdmanyurdu

(4. Grup)

17:00 Ayvalıkgücü - Ülkea Nazillispor
17:00 Söke 1970 Spor - Balıkesirspor
17:00 Uşak Spor - Altay
19:00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Alanya 1221 Futbol
19:00 Eskişehirspor - Eskişehir Anadolu Spor
19:00 Denizli İdmanyurdu - İzmir Çoruhlu Futbol
19:00 Karşıyaka - Afyonspor
19:00 Tire 2021 Futbol - Kütahyaspor

Dünya Kupası Eleme Maçları

16:00 Gürcistan - Bulgaristan
19:00 Litvanya - Hollanda
19:00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn
21:45 Belçika - Kazakistan
21:45 Polonya - Finlandiya
21:45 Türkiye - İspanya (EXXEN, TV8)
21:45 Lüksemburg - Slovakya
21:45 Almanya - Kuzey İrlanda

Dünya Kupası Eleme maçları EXXEN'den aktarılacak. Nesine 2. ve 3. Lig mücadeleleri de Youtube'dan yayımlanacak.


