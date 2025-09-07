Günün maçları 7 Eylül Pazar: Bugün hangi takımların maçı var? Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?

Sporseverler, liglerdeki maçların canlı yayın bilgisine göre ekran başına geçiyor. TFF Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig'de maçlar düzenlenecek. Nesine 3. Lig açılışını 7 Eylül'de yapacakken, 2. Lig'de 3. hafta müsabakaları olacak. Ayrıca Dünya Kupası'nda da eleme maçları hayata geçirilecek. Futbol takipçileri 7 Eylül maçları için nefeslerini tuttu.



BUGÜNKÜ MAÇLAR (7 EYLÜL PAZAR)



Nesine 2. Lig



3. hafta (1. Grup)



15:00 1461 Trabzon FK - Kahramanmaraş İstiklal Spor

15:00 Somaspor - Mardin 1969 Spor

15:30 Muş Spor Kulübü - Ankara Demirspor

15:30 Yeni Malatyaspor - Gebze Spor Kulübü

16:00 Adanaspor - Menemen Futbol Kulübü

16:30 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK - 68 Aksaray Belediye Spor

17:00 Aliağa Futbol - Fethiyespor

19:00 Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol - Bursaspor

19:00 Isparta 32 Spor Kulübü - Kırklarelispor



(2. Grup)



16:00 Kastamonuspor - Bucaspor 1928

16:30 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor - Adana 01 Futbol Kulübü

17:00 Altınordu - 24 Erzincanspor

19:00 MKE Ankaragücü - Elazığspor

19:00 Karaman Futbol Kulübü - İnegölspor

19:00 Şanlıurfaspor - Kepez Spor

19:00 Karacabey Belediye Spor - Erbaaspor

19:00 Batman Petrol Spor - İskenderunspor

20:00 Muğlaspor - Beykoz Anadolu Spor



Nesine 3. Lig



1. Hafta (1. Grup)



15:00 Etimesgut Spor - Silivrispor

15:00 Polatlı 1926 Spor - Bursa Nilüfer

17:00 Galata Spor - Edirnespor

17:00 Çorlu Spor 1947 - Bulvarspor

17:00 Bursa Yıldırım Spor - Kestel Çilek Spor

17:00 İnkılap Futbol Spor - Küçükçekmece Sinop Spor

17:00 İnegöl Kafkas Spor - Çankaya Spor

17:00 Beykoz İShaklı Spor - Yalova FK 77



(2. Grup)



15:00 Kırşehir Futbol- Silifke Belediye Spor

15:00 12 Bingöl Spor - Karaköprü Belediye Spor

15:00 Kapadokya Spor - Malatya Yeşilyurt Spor

15:00 Kahramanmaraş Spor - Kilis 1984

15:00 Kırıkkale FK - Ağrı 1970 Spor

16:00 Mazıdağı Fosfat Spor - Osmaniyespor

16:00 Diyarbekir Spor - Niğde Belediye Spor

19:00 Erciyes 38 Futbol - T. Metal 1963



(3. Grup)



15:00 Fatsa Belediyespor - 1926 Bulancakspor

15:00 Artvin Hopaspor - Orduspor 1967

15:00 Düzcespor - Yozgat Belediyesi Bozok Spor

15:00 Ereğli Belediye Spor - Sebat Gençlik Spor

15:00 Pazarspor - Çayeli Spor

15:00 Tokat Belediye Spor - Zonguldak Spor

19:00 Giresunspor - Amasyaspor

19:00 52 Orduspor - Karabük İdmanyurdu



(4. Grup)



17:00 Ayvalıkgücü - Ülkea Nazillispor

17:00 Söke 1970 Spor - Balıkesirspor

17:00 Uşak Spor - Altay

19:00 Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - Alanya 1221 Futbol

19:00 Eskişehirspor - Eskişehir Anadolu Spor

19:00 Denizli İdmanyurdu - İzmir Çoruhlu Futbol

19:00 Karşıyaka - Afyonspor

19:00 Tire 2021 Futbol - Kütahyaspor



Dünya Kupası Eleme Maçları



16:00 Gürcistan - Bulgaristan

19:00 Litvanya - Hollanda

19:00 Kuzey Makedonya - Lihtenştayn

21:45 Belçika - Kazakistan

21:45 Polonya - Finlandiya

21:45 Türkiye - İspanya (EXXEN, TV8)

21:45 Lüksemburg - Slovakya

21:45 Almanya - Kuzey İrlanda



Dünya Kupası Eleme maçları EXXEN'den aktarılacak. Nesine 2. ve 3. Lig mücadeleleri de Youtube'dan yayımlanacak.





