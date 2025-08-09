Günün maçları 9 Ağustos: Bugün hangi maçlar var? Süper Lig, 1. Lig karşılaşmaları
Maç programları ve saat detayları sporseverler tarafından günlük olarak takip ediliyor. Trendyol Süper Lig, 1. Lig müsabakalarının başlaması ile futbol heyecanı da arttı. Ayrıca voleybolda da Milliler sahnede. CEV Avrupa Şampiyonası'nda eleme maçları devam ediyor. Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Filenin Efeleri de rekabet edecek. İşte, 9 Ağustos günün maç programları...
Uzun süren futbol özlemi, liglerin başlaması ile son buldu. Süper Lig ve 1. Lig'den maçlar başladı. Diğer yandan voleybolda da A Milli Erkek Voleybol Takımımız sahne alıyor. Sporseverler ise günün karşılaşmalarını araştırıyor. Bugün hangi maçlar var?
BUGÜNKÜ MAÇLAR (9 AĞUSTOS)
Süper Lig
Samsunspor - Gençlerbirliği (19:00 - Bein Sports1)
Antalyaspor - Kasımpaşa (21:30 - Bein Sports1)
1. Lig
Erzurumspor - Sivasspor (19:00 - Bein Sports)
İstanbulspor - Serik (19:00 - Bein Sports Max1)
Hatayspor - Keçiörengücü (21:30 - Bein Sports Max1)
Iğırspor - Sarıyer (21:30 - Bein Sports2)
VOLEYBOL
CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Norveç - Çekya (18:00)
İsveç - İspanya (19:00)
Macaristan - Türkiye (19:00 - TRT Spor)
Gürcistan - Yunanistan ( 20:00)
Avusturya - Belçika (21:20)
Kosova - Slovakya (21:30)
CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Avusturya - Kuzey Makedonya (18:35)
Hırvatistan - Kosova (20:00)
İsrail - Estonya (20:00)
