Günün maçları 9 Ağustos: Bugün hangi maçlar var? Süper Lig, 1. Lig karşılaşmaları

Uzun süren futbol özlemi, liglerin başlaması ile son buldu. Süper Lig ve 1. Lig'den maçlar başladı. Diğer yandan voleybolda da A Milli Erkek Voleybol Takımımız sahne alıyor. Sporseverler ise günün karşılaşmalarını araştırıyor. Bugün hangi maçlar var?



BUGÜNKÜ MAÇLAR (9 AĞUSTOS)



Süper Lig



Samsunspor - Gençlerbirliği (19:00 - Bein Sports1)

Antalyaspor - Kasımpaşa (21:30 - Bein Sports1)





1. Lig



Erzurumspor - Sivasspor (19:00 - Bein Sports)

İstanbulspor - Serik (19:00 - Bein Sports Max1)

Hatayspor - Keçiörengücü (21:30 - Bein Sports Max1)

Iğırspor - Sarıyer (21:30 - Bein Sports2)





VOLEYBOL



CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri



Norveç - Çekya (18:00)

İsveç - İspanya (19:00)

Macaristan - Türkiye (19:00 - TRT Spor)

Gürcistan - Yunanistan ( 20:00)

Avusturya - Belçika (21:20)

Kosova - Slovakya (21:30)





CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri



Avusturya - Kuzey Makedonya (18:35)

Hırvatistan - Kosova (20:00)

İsrail - Estonya (20:00)