Günün maçları: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? Ziraat Türkiye Kupası, Dünya Kupası eleme maçları

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmaları TFF fikstüründen takip ediliyor. Öte yandan Avrupa ve dünya çapındaki organizasyonlarda da gerçekleşecek günün maçları araştırılanlar arasında. Türkiye'nin de aralarında olduğu Dünya Kupası eleme maçları başladı.



BUGÜNKÜ MAÇLAR (4 EYLÜL)



Ziraat Türkiye Kupası



16:30 Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü - Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü



19:00 Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - T. Metal 1963 Spor



21:00 Bursaspor - Söğütspor



Dünya Kupası Elemeleri



17:00 Kazakistan - Galler



19:00 Litvanya - Malta



19:00 Gürcistan - Türkiye



21:45 Hollanda - Polonya



21:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda



21:45 Slovakya - Almanya



21:45 Lihtenştayn - Belçika



21:45 Bulgaristan - İspanya

