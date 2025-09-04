Günün maçları: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? Ziraat Türkiye Kupası, Dünya Kupası eleme maçları
Bugünkü maçlar, futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'in Milli araya girmesi ardından günlük maç takvimi de sorgulanmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ile beraber Dünya Kupası eleme maçları spor severlerin karşısına çıkıyor. İşte, günün maçları...
Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmaları TFF fikstüründen takip ediliyor. Öte yandan Avrupa ve dünya çapındaki organizasyonlarda da gerçekleşecek günün maçları araştırılanlar arasında. Türkiye'nin de aralarında olduğu Dünya Kupası eleme maçları başladı.
BUGÜNKÜ MAÇLAR (4 EYLÜL)
Ziraat Türkiye Kupası
16:30 Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü - Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü
19:00 Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - T. Metal 1963 Spor
21:00 Bursaspor - Söğütspor
Dünya Kupası Elemeleri
17:00 Kazakistan - Galler
19:00 Litvanya - Malta
19:00 Gürcistan - Türkiye
21:45 Hollanda - Polonya
21:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda
21:45 Slovakya - Almanya
21:45 Lihtenştayn - Belçika
21:45 Bulgaristan - İspanya
