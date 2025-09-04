NTV.COM.TR

Günün maçları: Bugün kimin, hangi takımın maçı var? Ziraat Türkiye Kupası, Dünya Kupası eleme maçları

Bugünkü maçlar, futbol severler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig'in Milli araya girmesi ardından günlük maç takvimi de sorgulanmaya başladı. Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçları ile beraber Dünya Kupası eleme maçları spor severlerin karşısına çıkıyor. İşte, günün maçları...

Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, Trendyol 1. Lig, Nesine 2. ve 3. Lig karşılaşmaları TFF fikstüründen takip ediliyor. Öte yandan Avrupa ve dünya çapındaki organizasyonlarda da gerçekleşecek günün maçları araştırılanlar arasında. Türkiye'nin de aralarında olduğu Dünya Kupası eleme maçları başladı.

BUGÜNKÜ MAÇLAR (4 EYLÜL)

Ziraat Türkiye Kupası

16:30 Isbaş Isparta 32 Spor Kulübü - Ejderoğlu Kırşehir Futbol Spor Kulübü

19:00 Erciyes 38 Futbol Spor Kulübü - T. Metal 1963 Spor

21:00 Bursaspor - Söğütspor

Dünya Kupası Elemeleri

17:00 Kazakistan - Galler

19:00 Litvanya - Malta

19:00 Gürcistan - Türkiye

21:45 Hollanda - Polonya

21:45 Lüksemburg - Kuzey İrlanda

21:45 Slovakya - Almanya

21:45 Lihtenştayn - Belçika

21:45 Bulgaristan - İspanya

