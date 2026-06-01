Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Haziran 2026 spor haberleri)
01.06.2026 07:29
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 1 Haziran 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
DÜNYA KUPASI ÇOCUKLUK HAYALİMİZ - FOTOMAÇ
A Milli Takım Teknik Direktörü Montella: Hedefimiz en iyi şekilde gruptan çıkmak, sonra da adım adım ilerlemek. Dünya Kupası hepimizin çocukluk hayali. Orada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz."
PARAYLA DEĞİL, AKILLA GELEN SAADET - HÜRRİYET
Luis Enrique'nin Paris'e ayak basar basmaz yaptığı ilk ve en büyük hamle kulübün genetiğine işlemiş olan "influencer futbolcu" kültürünü tamamen kaldırmak oldu. Kültürel evrimini tamamlayan PSG'de İspanyol teknik adam taktiksel bir devrim yaparak takımı zirveye taşıdı.
KADIKÖY'ÜN REÇETESİ, PSG DEVRİMİ - TÜRKİYE
PSG, Lüksün getirdiği konfor alanını yıktı, mücadele kültürüyle Avrupa'nın en büyüğü oldu. Kadıköy'e gelen onlarca yıldıza rağmen 12 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe neyi bekliyor?
OSİMHEN İÇİN BOMBA İDDİA - FANATİK
Nijerya Teknik Direktörü Eric Chelle'nin "Osimhen'in transfer ihtimali var" sözleri Galatasaray camiasında büyük yankı uyandırdı. Kulübe ulaşan resmi teklif bulunmadığını belirten Galatasaray yönetimi yıldız golcüyü kesinlikle takımda tutmak istiyor.
SEÇİMİ KAZANAN GUİRASSY'İ ALIR - SABAH
Hakan Safi rakibi Aziz Yıldırım'a mesaj gönderdi: "Guirassiy'le görüştüm. Yarın yine görüşeceğiz. Rakibimiz Muriqi'yi alıyormuş. Tebrik ederiz. 2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz."