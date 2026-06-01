Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (1 Haziran 2026 spor haberleri)

PARAYLA DEĞİL, AKILLA GELEN SAADET - HÜRRİYET

Luis Enrique'nin Paris'e ayak basar basmaz yaptığı ilk ve en büyük hamle kulübün genetiğine işlemiş olan "influencer futbolcu" kültürünü tamamen kaldırmak oldu. Kültürel evrimini tamamlayan PSG'de İspanyol teknik adam taktiksel bir devrim yaparak takımı zirveye taşıdı.