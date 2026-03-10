Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Mart 2026 spor haberleri)
10.03.2026 05:54
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 10 Mart 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
“HAYDİ CİMBOM BİR DAHA”
Aslan 30 Eylül'de devirdiği rakibini yine alt etmek için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar son 16 turu ilk maçında saat 20.45'te Liverpool ile Rams Park'ta kozlarını paylaşacak. Play-off turunda bir başka dünya devi Juventus'u dize getiren Cimbom'da tek hedef bu akşam sahadan zaferle ayrılıp rövanş için avantaj yakalamak. TAKVİM
"TRABZON UÇUŞTA"
Kayseri deplasmanında fırtına esti! Trabzonspor, etkili oyunu ve Paul Onuachu'nun damga vurduğu performansla rakibini 3-1 mağlup etti. Bordo-Mavililer, Fatih Tekke yönetiminde ortaya koyduğu disiplinli futbol ve güçlü hücumuyla kritik bir galibiyete imza attı. 5. dakikada 10 kişi kalan rakibine fırsat tanımayan Karadeniz ekibi, haftayı zaferle kapatırken zirve yarışına devam etti. FANATİK
"HALA BURADAYIZ"
F.Bahçe'de Teknik Direktör Domenico Tedesco'nun, Samsunspor maçının devre arasında 'ceset gibilerdi' dediği oyuncular, son dakika gollerinin ardından alınan galibiyetle dirildi. Sarı-lacivertli futbolcuların soyunma odasındaki kutlamada, "Her türlü sıkıntıya, yanlış karara rağmen pes etmiyoruz, bırakmıyoruz” dediği öğrenildi. MİLLİYET
"KİMSE BEŞİKTAŞ'TAN EFENDİLİK BEKLEMESİN"
Serdal Adalı, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve Portekizli VAR eğitmenlerinin istifasını istedi. "Kimse Beşiktaş'tan efendilik beklemesin. VAR odası görüntüleri açıklanmalı. MHK Başkanı ve Portekizli VAR eğitmen ekibi istifa etmeli. Artık kimse Beşiktaş'tan efendilik falan beklemesin. Ali Koç 7 sene uğraştı, yapamadı." HÜRRİYET