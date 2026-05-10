Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Mayıs 2026 spor haberleri)
10.05.2026 06:38
Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 10 Mayıs 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...
MAYISLAR YİNE GALATASARAY'IN - MİLLİYET
Alışkanlık haline getirdiği şampiyonluğa dün bir kez daha kavuşan Cim-Bom üst üste dördüncü, toplamda 26'ncı zaferine ulaştı.
MASKELİ KAHRAMAN - FOTOMAÇ
Osimhen önce penaltıdan beraberliği getirdi, ardından Galatasaray'ı öne geçiren golü attı. Mücadelesi, hırsı, çalışkanlığı ve golleriyle Rams Park'ı coşturdu.
ZÜĞÜRT TESELLİSİ - SABAH
Fenerbahçe kendisini kupadan eleyen Konya'yı deplasmanda yendi ancak Galatasaray-Antalya maçından istediği sonuç gelmedi.
SON DARBE FIRTINA'DAN - FANATİK
Hafta içinde kupadan elenen Beşiktaş, sezonun son derbisinde bir nebze de olsa taraftarını teselli etmek için çıktığı maçta Trabzonspor'a yenildi.
KARAGÜMRÜK'TEN GURURLU VEDA - FANATİK
Kocaelispor'u 1-0 yenen Fatih Karagümrük, Süper Lig'e galibiyetle veda etti.