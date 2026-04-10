Günün spor sayfalarından öne çıkanlar (10 Nisan 2026 spor haberleri)

10.04.2026 07:29

Son Güncelleme: 10.04.2026 07:30

Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi

Günün spor sayfalarında, spor gündeminden en yeni gelişmeler ve transfer haberleri yer aldı. İşte 10 Nisan 2026 tarihli gazetelerin spor sayfalarında Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor haberlerinden öne çıkanlar...

"6 MAÇTA 18 PUAN ŞAMPİYON YAPAR" - FANATİK

 

Galatasaray'ın erteleme maçında Göztepe deplasmanında kazanması Fenerbahçe'nin zirveyle arasındaki farkı 4 puana çıkardı. Tedesco öğrencilerine şampiyonluğun parolasını verdi: 6'da 6 galibiyet bizi mutlu sona ulaştırır.

KÖSTEBEK ARANIYOR - FOTOMAÇ

 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "içimizdeki hain" olarak adlandırdığı kadroyu sızdıran kişinin ortaya çıkarılması için kulüpte geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

KARTAL AV PEŞİNDE - POSTA

 

Fenerbahçe derbisinden yaralı ayrılan Beşiktaş, Antalyaspor'u devirmek istiyor.

FIRTINA HAVAYOLLARI - FOTOMAÇ

 

Trabzonspor sadece Süper Lig'de değil, Avrupa'nın en büyük 10 ligi arasında hava toplarındaki başarısıyla öne çıktı.

SİYAHTAN BEYAZA - MİLLİYET

 

Galatasaray yönetiminin sezon başında ayrılmasına izin vermediği Barış Alper Yılmaz o dönemde düşüşe geçse de pes etmedi. Yeni bir sayfa açan milli futbolcu herkesten fazla çalışarak eski günlerine geri döndü.

